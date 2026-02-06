Juventus eliminata per due anni di fila ai quarti di Coppa Italia | ecco da quando non succedeva

La Juventus è uscita di scena per due anni consecutivi ai quarti di finale della Coppa Italia, qualcosa che non accadeva da molto tempo. La squadra ha perso ancora una volta, lasciando i tifosi delusi e con molte domande sul futuro. La sconfitta di quest’anno si aggiunge a un trend negativo che dura da due stagioni, un segnale che la società dovrà affrontare con decisione.

. Record negativo per i bianconeri. Il verdetto della New Balance Arena non sancisce solo l’ addio della Juventus alla Coppa Italia, ma certifica un momento storico particolarmente cupo per il club bianconero in questa competizione. Per la prima volta dopo quindici anni, infatti, la “Vecchia Signora” incassa l’eliminazione ai quarti di finale per due edizioni consecutive, un dato che riporta alla memoria il biennio nero 200910 e 201011. A riportarlo è Opta. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Quello che un tempo era terreno di conquista quasi esclusivo per i colori bianconeri è diventato oggi un tabù difficile da sfatare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus eliminata per due anni di fila ai quarti di Coppa Italia: ecco da quando non succedeva Approfondimenti su Juventus CoppaItalia Due reti all'Udinese, Juventus ai quarti di Coppa Italia Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Italia eliminata dalla Polonia ai quarti L’Italia si è fermata ai quarti di finale nella Coppa del Mondo di sciabola, venendo eliminata dalla Polonia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus CoppaItalia Argomenti discussi: Coppa Italia, l’Atalanta travolge la Juventus 3-0 e vola in semifinale; I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray; Juventus eliminata in Coppa Italia e altre 2 storie sui Bianconeri che potresti esserti perso; La classifica finale del girone unico di Champions League. Dalla 'vergogna' di Thiago Motta alle riflessioni di Spalletti: Juventus di nuovo eliminata ai quarti di Coppa ItaliaFinisce la Coppa Italia della Juventus, i bianconeri si fermano allo stesso punto della passata stagione. Ma è l'unica cosa in comune. msn.com Juventus eliminata in Coppa Italia, sfuma il primo obiettivo stagionale: vietati contraccolpi, serve luciditàEliminazione pesante in Coppa Italia: contro un’Atalanta cinica finisce 3-0. Spalletti chiede lucidità per evitare contraccolpi in campionato. msn.com COPPA ITALIA I Palladino dopo la vittoria con la Juve:, "Questa è l'Atalanta che vorrei sempre". Il tecnico della Dea:: "Cresciamo nelle difficoltà. Ora voglio un regalo con la Cremonese" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/05/coppa-italia facebook Atalanta Vs Juventus: Kalah 0-3, Bianconeri Tersingkir di Coppa Italia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.