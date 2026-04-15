Lavoro vittime di incidenti mortali | contributi per i figli under 35 in Campania

In Campania è stato aperto il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli sotto i 35 anni delle persone decedute in incidenti sul lavoro. Il finanziamento mira a fornire un aiuto economico per il proseguimento degli studi e la formazione dei minori. La misura riguarda esclusivamente i figli che risiedono nella regione e che sono ancora in età scolastica o universitaria.

In Campania è ufficialmente aperto il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, un sostegno concreto per garantire il loro diritto allo studio e alla formazione. Il contributo è rivolto a chi non ha ancora compiuto 28 anni (o 35 se universitario) e ha un Isee entro i 38mila euro. Le domande possono essere inviate fino al 13 maggio 2026 seguendo le indicazioni contenute nell’Avviso pubblico della Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale pubblicato sul portale della Regione Campania. “Nessun risarcimento può lenire il dolore di una perdita, ma è nostro dovere morale impedire che il destino di questi ragazzi sia segnato dalla fragilità economica – ha detto l’assessora al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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