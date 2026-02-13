In un anno più di dodici incidenti sul lavoro ogni giorno Nove sono stati mortali

LECCE – Nel 2025, nove lavoratori hanno perso la vita sul posto di lavoro, un numero che rappresenta un calo rispetto alle 21 vittime dell’anno scorso, ma il dato si inserisce in una lunga serie di tragedie che dal 2020 hanno causato 93 decessi, rendendo il bilancio complessivo ancora molto pesante rispetto ai 36 morti registrati nel 2019.

Dalle statistiche di Inail emerge per il 2025 un dato complessivo in linea con il bilancio precedente. Il settore più colpito dalla piaga è quello della sanità e dell’assistenza sociale LECCE – Gli incidenti sul lavoro con esito mortale sono stati 9 nel 2025. Il dato indica un sensibile calo rispetto alle 21 vittime dell’anno precedente, ma nella prospettiva di medio periodo è solo un pezzo di una scia dolorosa, con 93 decessi dal 2020, che fa quasi impallidire il bilancio di 36 morti del periodo 2017-2021. La percezione dei numeri cambia a seconda della prospettiva, ma al di là delle fluttuazioni annuali, il fenomeno delle morti sul lavoro rappresenta una piaga difficile da estirpare.🔗 Leggi su Lecceprima.it

