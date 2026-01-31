Energia l’analisi di Confcommercio | bollette sempre più care per le imprese del terziario

Le bollette delle imprese del terziario in Italia sono diventate ancora più salate. Nonostante nel 2025 i prezzi del gas e dell’energia all’ingrosso siano diminuiti, le imprese continuano a pagare di più. Il governo ha messo in campo alcuni interventi per contenere gli aumenti, ma la crisi energetica resta pesante per molte attività commerciali.

Nel corso del 2025 i prezzi all’ingrosso del gas e dell’energia elettrica in Italia hanno registrato una fase di riduzione, sostenuta anche dagli interventi governativi di contenimento degli oneri. Nei primi cinque mesi dell’anno, rispetto ai livelli di inizio 2025, il gas ha segnato un calo del 28% e l’energia elettrica del 36%. Tuttavia, nella parte finale dell’anno si è assistito a una nuova risalita dei prezzi, con bollette per le imprese che restano ampiamente superiori ai livelli pre-Covid. In media, nel 2025, la bolletta elettrica delle imprese del terziario di mercato risulta più alta del 28,8% rispetto al 2019, considerato l’ultimo anno “normale” prima della pandemia e delle successive turbolenze dei mercati energetici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'aumento dell'inflazione nel 2025 sta influenzando profondamente le finanze delle famiglie italiane.

