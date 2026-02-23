Disabili senza lavoro | 178mila posti vuoti PA in crisi strutturale

Il governo ha scoperto che ci sono 178 mila posti di lavoro disponibili nella pubblica amministrazione, ma restano vuoti a causa di una crisi strutturale. Molti disabili cercano un’occupazione, ma trovano porte chiuse o ostacoli burocratici. La situazione evidenzia i problemi di un sistema che fatica a integrare le persone con disabilità nel mondo del lavoro. Questa disparità crea un divario tra bisogni e opportunità. La questione resta aperta e senza soluzioni immediate.

La Pubblica Amministrazione italiana sta fallendo nel garantire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Secondo la Federazione Pubblica Cgil, sono 178.328 i posti di lavoro riservati che restano scoperti, una situazione che lascia indietro migliaia di cittadini con disabilità. Il segretario generale Federico Bozzanca denuncia ritardi inaccettabili in un settore dove la PA dovrebbe invece essere all'avanguardia. Il problema non è solo numerico, ma strutturale. Le procedure di selezione sono bloccate da mesi in ministeri chiave come Giustizia ed Economia, mentre la mancanza di trasparenza e formazione adeguata aggrava la situazione.