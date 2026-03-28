De Toni in visita ai quartieri a ovest della città | Investiamo sulla qualità della vita delle persone

Il sindaco e la sua giunta hanno visitato oggi il Quartiere 2, una delle zone più estese e popolose della città, con circa 20.000 abitanti. La visita ha previsto incontri con i residenti e momenti di confronto nelle diverse aree che compongono il quartiere, tra cui Cormor, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi e San. Durante l'iniziativa sono stati affrontati temi legati alla qualità della vita e alle future opere pubbliche.

Giornata di visita e di confronto con i cittadini per il sindaco Alberto Felice De Toni e la sua giunta, che si sono recati al Quartiere 2, uno dei più vasti e popolosi della città, con circa 20mila residenti: comprende, infatti, le aree di Cormor, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi e San Rocco. Il tour del primo cittadino, accompagnato dagli assessori Toffano, Facchini, Zini e Meloni, si è concluso con la seduta del consiglio di quartiere partecipato nell’auditorium della scuola media Tiepolo. L'incontro è stato un momento di confronto con i cittadini, con le associazioni e le realtà locali, oltre che un’occasione per fare il punto sullo stato delle principali opere in corso e sugli interventi già realizzati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - De Toni in visita ai quartieri a ovest della città: “Investiamo sulla qualità della vita delle persone” Articoli correlati I soci Conad Nord Ovest: "Migliorare la qualità della vita delle persone""Per noi – scrivono i soci Conad Nord Ovest – essere impresa significa vivere quotidianamente il territorio e contribuire alla qualità della vita... I soci Conad Nord Ovest: "Migliorare la qualità di vita delle persone"MODENA "Per noi – scrivono i soci Conad Nord Ovest – essere impresa significa vivere quotidianamente il territorio e contribuire alla qualità della... Una selezione di notizie su De Toni in visita ai quartieri a ovest... Temi più discussi: RACCOLTA DIFFERENZIATA, CASA DI QUARTIERE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. ECCO COME L’AMMINISTRAZIONE DE TONI STA INTERVENENDO NEL QUARTIERE AURORA; Una visita guidata. A Vallebona la mostra di Toni Meneguzzo; Toni Thorimbert – Donne in vista; Una biciclettata in centro storico per Cibotto. Ex rosa: Toni in visita nel ritiro del Palermo a Modena (FOTO)Visita speciale a Modena per il Palermo. L’ex rosanero Luca Toni è andato a trovare la squadra di Corini nel ritiro pre-gara. ilovepalermocalcio.com FOTO Palermo, l’ex rosanero Luca Toni fa visita al mister Eugenio CoriniVisita speciale per i rosanero in quel di Modena alla vigilia del match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra il Palermo ed i canarini. L'ex bomber del club del capoluogo ... mediagol.it Giacomo Pascale alza i toni e poi rassicura la comunità. “Dante De Luise: un utile idiota. Noi scome le rose, torniamo a maggio” x.com Over the rainbow... Teatro Politeama, Palermo. Foto mia Toni Gagliano Toni Gagliano Libri Toni Gagliano Photos - facebook.com facebook