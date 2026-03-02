Il Rapporto Censis rivela un cambiamento nel modo di pensare al lavoro, con oltre il 55% degli italiani che non risparmia e il 57% che considera insufficienti le retribuzioni. La carriera non rappresenta più il valore principale, mentre cresce l’attenzione verso il tempo libero, il benessere e la qualità della vita. La percezione del lavoro come priorità si sta ridimensionando.

C’è stato un tempo in cui il lavoro definiva l’identità. Oggi non più. Il nuovo Rapporto Censis certifica un passaggio culturale che va ben oltre la semplice insoddisfazione salariale: la carriera non è più il perno attorno al quale ruota la vita degli italiani. A vincere sono il tempo, la sfera personale, il benessere soggettivo. Il dato è netto: il 57,7% dei lavoratori ritiene che la propria retribuzione non sia adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Solo il 36,1% si dice soddisfatto. E oltre il 55% dichiara di non riuscire a risparmiare. Numeri che raccontano un disagio materiale, certo. Ma anche qualcosa di più profondo. Non è soltanto una questione di stipendio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La carriera non è più un totem: il lavoro perde centralità e gli italiani scelgono tempo, benessere e qualità della vita

