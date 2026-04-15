Lavoro e longevità GenerAzione Talento promuove dialogo tra senior e giovani

Da ildenaro.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, i lavoratori di 50 anni e oltre sono arrivati a 9,2 milioni, costituendo il gruppo più numeroso nel mercato del lavoro. Recentemente, è stato avviato un progetto chiamato “GenerAzione Talento” che mira a favorire il confronto tra lavoratori senior e giovani. L’iniziativa si propone di promuovere il dialogo tra differenti generazioni, valorizzando le competenze e le esperienze di entrambe le parti.

ROMA (ITALPRESS) – Il numero di lavoratori con 50 e più anni ha raggiunto nel nostro Paese i 9,2 milioni e rappresenta il gruppo più numeroso che popola il mercato del lavoro. In contesti aziendali dove ormai convivono fino a quattro differenti generazioni, le sfide della trasformazione demografica investono il mondo del lavoro anche dal punto di vista del dialogo tra lavoratori senior e junior. Una relazione non sempre facile tra culture, linguaggi e livelli di digitalizzazione differenti, nella quale rientra anche la necessità di supportare il trasferimento di competenze tra chi si avvicina alla pensione e chi deve raccoglierne il testimone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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