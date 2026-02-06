Questa mattina a Macerata si è svolto un incontro su un progetto che punta a rafforzare il dialogo tra le generazioni. I rappresentanti di Spi Cgil hanno spiegato perché credono che questa iniziativa sia importante: coinvolgere giovani e anziani, ascoltarsi a vicenda e condividere esperienze. L’obiettivo è creare un ponte tra le diverse età, per costruire una comunità più unita e consapevole.

"Abbiamo aderito a questo progetto, Cronisti in classe, perché per Spi Cgil Macerata il dialogo tra generazioni è una responsabilità concreta. Le grandi conquiste sociali e civili del nostro Paese, dal lavoro ai diritti, dalla scuola pubblica alla Costituzione, non sono acquisite per sempre, ma il risultato di battaglie collettive che vanno conosciute per poter essere difese". È il pensiero della segretaria generale Spi Cgil Macerata Romina Maccari (nella foto), che aggiunge: "Costruire un ponte tra chi quelle trasformazioni le ha vissute e chi oggi si prepara a confrontarsi con un contesto più complesso è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un progetto che promuove il dialogo tra le generazioni"

