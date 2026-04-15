Arianna Fontana su Generazione Talento bel progetto per giovani

Oggi si è svolto un evento dedicato a un progetto chiamato Generazione Talento, rivolto ai giovani. Tra i partecipanti, c’era anche un’atleta che ha condiviso la sua presenza e ha parlato della volontà di comunicare la propria esperienza. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani attraverso testimonianze e condivisione di storie di successo. La giornata ha visto varie interventi e momenti di confronto tra i presenti.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Il mio contributo al progetto è essere qui oggi, riuscire a parlare e trasmettere la mia esperienza. Spero di riuscire ad ispirare non solo i più giovani ma anche tutti i presenti. È veramente bello vedere come molti si impegnano per la formazione non solo dei giovani, ma anche delle persone che si stanno rimettendo in gioco e vogliono trovare una nuova strada, quindi questo è molto bello. Credo che più che di parole le nuove generazioni hanno bisogno di esempi concreti, veri, reali. Non hanno bisogno di un esempio perfetto. Siamo umani, quindi sbagliamo e commettiamo errori però l'importante è come come reagiamo e come riusciamo ad alzarsi in piedi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arianna Fontana su Generazione Talento, bel progetto per giovani Notizie correlate Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 “Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende... Arianna Fontana, ancora medaglia! Argento nello short track a Milano 2026, un record di longevità e talento.Arianna Fontana conquista l’argento nello short track alle Olimpiadi di Milano 2026 Vent’anni dopo l’argento olimpico di Torino 2006, Arianna Fontana... Altri aggiornamenti Si parla di: Raccontando la vita in abbondanza. Arianna Fontana su Generazione Talento, bel progetto per giovaniRoma, 15 apr. (Adnkronos) - Il mio contributo al progetto è essere qui oggi, riuscire a parlare e trasmettere la mia esperienza. Spero di ... iltempo.it Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa CamunaNeanche a farlo apposta. Nel giorno della candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive del 2036 (o, in alternativa, del ... ilgiorno.it