Lavori per l' Alta Velocità | treni fermi tra Verona e Vicenza per due fine settimana

Tra le stazioni di Porta Vescovo e Vicenza, i treni non circoleranno tra le 23.10 di venerdì 18 aprile e le 5 di sabato 20 aprile. La sospensione dei servizi si ripeterà anche nel fine settimana successivo, coinvolgendo lo stesso tratto e orari. La linea sarà temporaneamente interrotta per consentire lavori di manutenzione sulla tratta dell’Alta Velocità. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari aggiornati e a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.