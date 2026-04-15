Lavori per l' Alta Velocità | treni fermi tra Verona e Vicenza per due fine settimana
Tra le stazioni di Porta Vescovo e Vicenza, i treni non circoleranno tra le 23.10 di venerdì 18 aprile e le 5 di sabato 20 aprile. La sospensione dei servizi si ripeterà anche nel fine settimana successivo, coinvolgendo lo stesso tratto e orari. La linea sarà temporaneamente interrotta per consentire lavori di manutenzione sulla tratta dell’Alta Velocità. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari aggiornati e a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.
La circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Porta Vescovo e Vicenza dalle ore 23.10 di venerdì 18 aprile alle ore 05.10 di domenica 20 aprile e dalle ore 23.10 di sabato 09 maggio alle ore 05.10 di lunedì 11 maggio, per consentire lo svolgimento di attività di potenziamento.🔗 Leggi su Veronasera.it
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