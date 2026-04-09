Nel fine settimana, i viaggi tra Firenze e Roma subiranno un'interruzione della circolazione ferroviaria. La sospensione riguarda i treni ad alta velocità e sarà valida sia per sabato 11 che per domenica 12 aprile. La sospensione si rende necessaria per permettere lavori di ammodernamento tecnologico sulla linea. I servizi ferroviari saranno temporaneamente sospesi nella tratta tra le due città durante questi due giorni.

Firenze, 9 aprile 2026 – Fine settimana complicato per chi viaggia in treno. Sabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze–Roma sarà sospesa per consentire lavori di ammodernamento tecnologico. Lo stop riguarderà in particolare l’alta velocità, ferma dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile nella tratta Rovezzano-Tiburtina. Dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle 5 di domenica 12 aprile sarà invece interrotta la tratta Orte-Roma Tiburtina sulla linea convenzionale Roma-Firenze. La ripresa sarà graduale già dal pomeriggio di domenica, ma il ritorno alla piena normalità è previsto soltanto da martedì 14 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana

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