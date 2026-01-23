Treni alta velocità intercity e regionali | fine settimana complicato causa lavori

Per il fine settimana del 24 e 25 gennaio, i viaggi ferroviari potrebbero riscontrare disagi a causa di lavori programmati. Cancellazioni, variazioni di orario e limitazioni di percorso interesseranno treni ad alta velocità, intercity e regionali, rendendo necessario pianificare con attenzione gli spostamenti. È consigliabile consultare gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie prima di partire per evitare inconvenienti.

