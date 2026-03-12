Lavori in autostrada fra Vasto nord e Vasto sud tratto chiuso per una notte

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Vasto nord e Vasto sud, il tratto in direzione Bari sarà chiuso per una notte a causa di lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda la tratta tra le due stazioni autostradali e sarà in vigore durante le ore notturne. La strada resterà interdetta al traffico fino al termine delle operazioni di manutenzione.

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto fra Vasto nord e Vasto sud, in direzione Bari. La chiusura è prevista dalle 22 di venerdì 13 alle 6 di sabato 14 marzo e non sarà raggiungibile neppure l'area di parcheggio "San Lorenzo ovest", situata nel suddetto tratto.

