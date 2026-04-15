Lavori in piazza Moro i taxi ' traslocano' in via Capruzzi | Soluzione concordata con i sindacati

In seguito ai lavori in corso in piazza Moro, i taxi sono stati spostati in via Capruzzi. La decisione è stata presa in accordo con i sindacati. Oltre agli stalli per i taxi, sulla stessa via sono stati riservati tre posti auto ‘kiss&ride’ destinati alla sosta breve di chi accompagna i passeggeri in stazione. La modifica riguarda esclusivamente la gestione dello spazio pubblico e la regolamentazione della sosta temporanea.

Gli stalli per i taxi saranno trasferiti da piazza Moro in via Capruzzi: sulla stessa strada saranno, inoltre, riservati ulteriori tre posti auto ‘kiss&ride’ per la sosta veloce a tempo per chi accompagna i passeggeri in stazione. La riconfigurazione degli spazi riservati alla sosta taxi è stata.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Passante travolto e ucciso da bus in piazza Moro, i sindacati: "Viabilità pericolosa per i troppi cantieri"L'incidente in manovra avvenuto in piazza Moro a Bari, con un bus Amtab che ha travolto e ucciso un passante di 67 anni, si inserisce in una “grave... Lavori Brt in piazza Massari, spostati gli stalli dei taxi: 7 parcheggi accanto al teatro Piccinnill provvedimento consentirà di recuperare le aree di sosta momentaneamente indisponibili, in una zona dove sono in corso i lavori per la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Riqualificazione piazza Moro: il programma di riorganizzazione di capolinea e percorsi Amtab in vigore da giovedì 9 aprile; Riqualificazione piazza Moro, da giovedì la rivoluzione dei capolinea Amtab: tutte le variazioni; Bari, riqualificazione di piazza Moro: da oggi cambia la viabilità Amtab. Nuovi capolinea e percorsi per numerose linee bus; Bari, lavori in piazza Moro: cambia la viabilità dei bus. Previsto nuovo capolinea. Bari, cantiere piazza Moro dopo i bus si spostano anche i taxi: Da lunedì sosta in via CapruzziL’intera piazza, annuncia il Comune, sarà pronta entro fine anno. Sopralluogo dell'assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: pronta dopo un anno ... bari.repubblica.it Bari, in piazza Moro il cantiere si sposta: dal 9 aprile cambiano le soste dei bus. Ecco la mappaLavori in ritardo a causa del maltempo che ha costretto al rinvio di una settimana dell’operazione concordata da Comune, Amtab e Ferrovie ... bari.repubblica.it Chieti, fine lavori al campo Sant'Anna L'assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone, ha presentato questa mattina i lavori che hanno consentito di restituire alla città lo storico impianto sportivo di Sant'Anna - facebook.com facebook Si sono appena conclusi i lavori della decima edizione del #SustainableFutureEnergySummit, il primo dei due eventi digitali annuali declinati dal format televisivo Sustainable Future. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti e a tutti coloro che ci hanno seguito da cas x.com