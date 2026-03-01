Passante travolto e ucciso da bus in piazza Moro i sindacati | Viabilità pericolosa per i troppi cantieri

Un uomo di 67 anni è stato travolto e ucciso da un bus Amtab in piazza Moro a Bari durante una manovra. L'incidente ha generato preoccupazione tra i sindacati, che hanno evidenziato come la viabilità cittadina sia resa pericolosa dalla presenza di numerosi cantieri, inclusa l'area vicino alla stazione. La situazione è considerata grave a causa delle condizioni del traffico e delle opere in corso.

L'incidente in manovra avvenuto in piazza Moro a Bari, con un bus Amtab che ha travolto e ucciso un passante di 67 anni, si inserisce in una “grave situazione” per la viabilità in città “a causa di ”molteplici cantieri" presenti nel capoluogo pugliese, compresa l'area a ridosso della stazione: è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Troppi ponti chiusi ai bus, i sindacati del Tpl scrivono al ComuneFirenze, 9 gennaio 2026 – "Un servizio più efficiente e puntuale diventa anche più attrattivo: se autobus e tram sono rapidi e rispettano gli orari,...

Tragico incidente in piazza Moro, investito dal bus urbano: muore pedoneUn tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Passante travolto.

Temi più discussi: Tragedia durante la potatura: passante travolto e ucciso da un grosso ramo; Tram deraglia a Milano, travolto e ucciso un passante: almeno 25 i feriti; Tram deraglia a Milano, travolto e ucciso un passante: 39 feriti, uno grave; Tram deraglia a Milano, travolto e ucciso un passante: 39 feriti, uno grave.

Mistero risolto a Badia Pozzoveri. Travolto e ucciso vicino a casa. Il pirata della strada ha un voltoAntonio Ramunno, ex carrellista della MCN di Ponte Buggianese, trovò la morte il 15 novembre 2024. Dopo lunghe indagini i carabinieri hanno individuato un cinquantenne: è indagato per omicidio stradal ... lanazione.it

Travolto e ucciso in via dei Centoni: individuato presunto investitoreIl 16 novembre 2024 un uomo di 69 anni era stato trovato senza vita a bordo strada. Denunciato 53enne albanese ... noitv.it

Immagini che restituiscono il senso della casualità con la quale qualsiasi passante sarebbe potuto tranquillamente essere travolto - facebook.com facebook