Lavori al cavalcavia della A1 senso unico alternato lungo la Giardini a Saliceta

Lavori in corso sulla strada provinciale 486 a Modena, nel tratto sotto il cavalcavia dell'autostrada A1 a Saliceta San Giuliano. Lunedì 2 e martedì 3 marzo, tra le 9 e le 16, si effettua la regolamentazione del traffico con senso unico alternato gestito da movieri. La circolazione sarà temporaneamente modificata per consentire gli interventi di manutenzione o rinnovo lungo questa arteria.

Sulla strada provinciale 486 "via Giardini" a Modena, nel tratto sottostante il cavalcavia autostradale a Saliceta san Giuliano, lunedì 2 e martedì 3 marzo si circolerà a senso unico alternato, regolato da movieri dalle ore 9,00 alle ore 16.00.Il provvedimento è necessario per consentire ad.