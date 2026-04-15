Lavori all’ufficio postale Sarà ristrutturato e ammodernato

L’ufficio postale locale sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e ammodernamento. La provincia della Spezia, con 32 comuni e circa 215.000 abitanti, ha registrato negli ultimi dieci anni la chiusura di oltre 40 filiali, anche se i dati complessivi rimangono superiori alla media nazionale. La popolazione residente si conferma stabile, e le iniziative di miglioramento riguarderanno anche questa rete di servizi.

La provincia della Spezia, composta da 32 comuni e 214.919 residenti (dati Istat a gennaio 2025), nonostante le oltre 40 filiali chiuse negli ultimi 10 anni, presenta ancora dei dati superiori alla media nazionale. Il numero di sportelli per 100.000 abitanti è infatti di 39 contro i 33 a livello nazionale e i 37 della regione Liguria. Anche il dato relativo ai comuni totalmente sprovvisti di filiali bancarie risulta meno drammatico nella provincia spezzina rispetto allo scenario italiano: circa 31% contro 44%. Tuttavia salgono a 10 i paesi dove non è presente alcuno sportello, di cui ben 8 facenti parte della vasta e complessa zona della Val di Vara: Borghetto Vara (dal 2025), Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Rocchetta Vara e Zignago, ai quali si aggiungono i borghi rivieraschi di Framura e Bonassola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori all’ufficio postale. Sarà ristrutturato e ammodernato Leggi anche: Riapre al pubblico completamente ristrutturato l'ufficio postale Montoggio, l'ufficio postale chiude per lavoriArriva anche a Montoggio il progetto Polis, l'iniziativa di Poste Italiane, che mira a creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso...