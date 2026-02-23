Montoggio l' ufficio postale chiude per lavori

L’ufficio postale di Montoggio chiude per lavori di ristrutturazione, dopo che il progetto Polis ha portato alla creazione di nuovi sportelli per semplificare i servizi pubblici. La chiusura temporanea durerà alcune settimane, durante le quali i cittadini dovranno rivolgersi ad altri punti di assistenza nelle vicinanze. Poste Italiane ha annunciato che i lavori riguardano l’adeguamento degli spazi e l’installazione di nuove attrezzature. La riapertura è prevista entro la fine del mese.

Arriva anche a Montoggio il progetto Polis, l'iniziativa di Poste Italiane, che mira a creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Il progetto è finanziato con i fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Dal 21 febbraio l'ufficio postale di Montoggio, in via Roma 108, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all'ufficio postale di Casella, in piazza 25 Aprile 22, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.