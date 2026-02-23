Montoggio l' ufficio postale chiude per lavori

23 feb 2026

L’ufficio postale di Montoggio chiude per lavori di ristrutturazione, dopo che il progetto Polis ha portato alla creazione di nuovi sportelli per semplificare i servizi pubblici. La chiusura temporanea durerà alcune settimane, durante le quali i cittadini dovranno rivolgersi ad altri punti di assistenza nelle vicinanze. Poste Italiane ha annunciato che i lavori riguardano l’adeguamento degli spazi e l’installazione di nuove attrezzature. La riapertura è prevista entro la fine del mese.

Arriva anche a Montoggio il progetto Polis, l'iniziativa di Poste Italiane, che mira a creare sportelli unici per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Il progetto è finanziato con i fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Dal 21 febbraio l'ufficio postale di Montoggio, in via Roma 108, sarà interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento. Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all'ufficio postale di Casella, in piazza 25 Aprile 22, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

