Viabilità via Manzoni da mercoledì chiusa temporaneamente al traffico per lavori alla rete elettrica

Via Manzoni sarà chiusa al traffico da mercoledì per lavori di scavo e posa di cavi elettrici. La causa sono gli interventi alla rete elettrica programmati dal 18 al 20 febbraio, che prevedono il ritiro di alcune piante lungo la strada e l’utilizzo di macchinari pesanti. La chiusura mira a garantire la sicurezza durante le operazioni di posa dei nuovi cavi.

Interventi di scavo e posa cavidotto per il passaggio di nuovi cavi elettrici interesseranno via Manzoni dal 18 al 20 febbraio prossimi che dovrà rimanere chiusa al traffico veicolare. Per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, senza rischi per l’incolumità degli operatori impegnati nel cantiere e senza intralci pericolosi, l’ufficio traffico urbano ha emanato un provvedimento temporaneo di circolazione. L’ordinanza istituisce il divieto di transito per tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi di soccorso, nel tratto di via Manzoni compreso tra piazza Stesicoro e via Sangiuliano, da mercoledì 18 a venerdì 20, nella fascia oraria 7.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Viabilità, Variante Aurelia chiusa al traffico in direzione Livorno per lavori stradali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viale Manzoni; Al via l'ultima fase dei lavori sul cavalcavia Porta Milano: viale Manzoni chiuso per un mese nei week end; Restyling di via Manzoni, parte l'installazione delle basole a 'trama di tessuto'; Milano si ferma per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: le strade chiuse e i divieti di oggi 6…. Viabilità, via Manzoni chiusa al traffico dal 18 al 20 febbraio per lavori alla rete elettricaCATANIA - Modifiche temporanee alla circolazione in centro per consentire interventi sulla rete elettrica. Da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio, via ... newsicilia.it Sfilata di Carnevale di domenica 15 febbraio: ecco le modifiche alla viabilitàSfilata di Carnevale di domenica 15 febbraio: ecco le modifiche alla viabilità. La sfilata si svolgerà, dopo diversi anni, all'Altipiano ... ideawebtv.it Lavori al Cavalcavia Porta Milano, viabilità modificata in viale Manzoni - facebook.com facebook