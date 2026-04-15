L'attrice e modella Ruby Rose ha dichiarato di essere stata molestata sessualmente dalla cantante circa vent’anni fa in un locale di Melbourne. Rose ha reso pubblica la sua accusa, affermando che l’episodio si sarebbe verificato quando aveva vent’anni. La cantante ha invece respinto le accuse definendole false, pericolose e sconsiderate. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato un acceso dibattito pubblico.

L a modella e attrice Ruby Rose ha accusato pubblicamente la cantante Katy Perry di una presunta molestia sessuale avvenuta circa vent’anni fa in un locale di Melbourne. Le dichiarazioni della star di Orange Is the New Black sono state diffuse attraverso una serie di post pubblicati sul social Threads e sono subito diventate virali. « Katy Perry mi ha aggredita sessualmente al nightclub Spice Market di Melbourne, chi se ne frega di quello che pensa lei. Ha visto che mi stavo riposando sulle gambe di un mio amico. Si è avvicinata, si è piegata e ha strofinato la sua vagina sulla mia faccia ». Molestie sulle donne: come difendersi. guarda le foto Il racconto di Ruby Rose.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice Ruby Rose ha accusato la cantante di averla «aggredita sessualmente a Melbourne» quando aveva solo vent'anni. «Accuse false, pericolose e sconsiderate»

Notizie correlate

Katy Perry denunciata dall’attrice Ruby Rose: "Mi ha aggredita sessualmente"Le autorità di Victoria (Australia) hanno avviato accertamenti in merito alle accuse di aggressione sessuale avanzate da Ruby Rose nei confronti...

Un’attrice tedesca ha accusato il marito di averla impersonata per anni onlineCollien Fernandes cercava da tempo di capire chi ci fosse dietro ai suoi profili falsi che pubblicavano immagini e video deepfake a contenuto...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ruby Rose ha accusato Katy Perry di aggressione sessuale; Ruby Rose accusa Katy Perry di molestia sessuale: Ho le foto e diversi testimoni; Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, la star: Menzogne pericolose e sconsiderate; Ruby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale: la popstar respinge tutto.

Ruby Rose accusa Katy Perry di presunta violenza sessuale: la risposta della cantanteL'attrice Ruby Rose ha accusato la cantante di averla «aggredita sessualmente a Melbourne» quando aveva solo vent'anni. «Accuse false, pericolose e sconsiderate» ... iodonna.it

L’attrice Ruby Rose accusa Katy Perry di violenza sessuale: le parole della donnaRuby Rose, attrice di Orange is the New Black, accusa Katy Perry di violenza sessuale. Ha affidato il suo racconto ai social network, entrando nei dettagli della presunta molestia. Katy Perry sotto ac ... novella2000.it

Caso Katy Perry e Ruby Rose, la svolta: indagine ufficiale della polizia australiana sulle accuse di molestie. - facebook.com facebook

Katy Perry indagata per violenza sessuale su un'attrice Ruby Rose accusa Katy Perry di violenza. La polizia indaga a Melbourne x.com