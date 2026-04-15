Le autorità di Victoria, in Australia, hanno avviato verifiche in relazione alle accuse di aggressione sessuale rivolte da Ruby Rose a Katy Perry. La denuncia è stata presentata dall’attrice, che ha accusato la cantante di averla aggredita sessualmente. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni o dettagli ufficiali riguardo alle indagini in corso.

Le autorità di Victoria (Australia) hanno avviato a ccertamenti in merito alle accuse di aggressione sessuale avanzate da Ruby Rose nei confronti della popstar Katy Perry. L’attrice australiana, oggi quarantenne, sostiene che l’episodio risalga al 2010, quando le due si trovavano insieme al nightclub “Spice Market”, nel centro di Melbourne. A far riesplodere la vicenda è stato però un episodio recente e apparentemente irrilevante. Tutto ha avuto inizio da un contenuto condiviso sui social, legato alla presenza di Perry al Coachella durante l’esibizione di Justin Bieber in cui era insieme al compagno l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Katy Perry denunciata dall’attrice Ruby Rose: "Mi ha aggredita sessualmente"

Katy Perry Denies Ruby Rose's Graphic Sexual Assault Claim | THR News

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