Un’attrice tedesca ha accusato il marito di averla impersonata per anni online

Un’attrice tedesca ha denunciato il marito, accusandolo di aver creato e gestito profili falsi online a suo nome per diversi anni. La donna aveva cercato di scoprire chi si nascondesse dietro gli account, che utilizzava frequentemente sui social media. La vicenda si è sviluppata nel corso di recenti indagini, portando all’arresto dell’uomo e all’apertura di un procedimento giudiziario.

Collien Fernandes cercava da tempo di capire chi ci fosse dietro ai suoi profili falsi che pubblicavano immagini e video deepfake a contenuto pornografico Lo scorso sabato il settimanale tedesco Der Spiegel ha pubblicato un articolo in cui l’attrice televisiva Collien Fernandes accusava il suo ex marito, l’attore e presentatore Christian Ulmen, di averla impersonata online per anni, creando dei profili falsi attraverso i quali diffondeva immagini e video pornografici che venivano falsamente attribuiti a lei. L’ha inoltre accusato di ripetuta violenza fisica e atteggiamenti intimidatori. Anche per questi motivi Fernandes era diventata una... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Christiane Kubrick 1932 / pittrice, attrice e cantante tedesca (moglie del regista Stanley Kubrick dal 1958 fino alla sua morte nel 1999) "Ricordando Stanley" x.com

Non è una frase provocatoria. È la realtà raccontata da Collien Fernandes, attrice e conduttrice tedesca. Per anni il suo volto è stato usato per creare video pornografici falsi. Il suo corpo manipolato. La sua identità rubata. La sua dignità venduta online. E la co - facebook.com facebook