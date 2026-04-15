Il 57enne attrice francese è stata trovata incosciente sul fondo di una piscina di un club di lusso a Parigi. L’incidente, avvenuto l’11 aprile, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La donna è stata portata in ospedale ed è attualmente in condizioni gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi. Nessun dettaglio ulteriore è stato diffuso sulle cause dell’incidente.

M omenti di grande paura per Nadia Farès, l’attrice francese r icoverata in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto l’11 aprile in una piscina di un esclusivo club sportivo di Parigi. L’attrice si stava allenando con pinne e tavoletta quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore improvviso che l’ha portata sul fondo della vasca, dove è rimasta per alcuni minuti senza sensi. Abbigliamento sportivo Estate 2024. guarda le foto Il salvataggio e il coma farmacologico. A notare la scena sono stati due nuotatori che sono intervenuti subito riportandola in superficie. Dopo averla portata fuori dall’acqua, hanno iniziato le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice francese di 57 anni è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina di un club di lusso di Parigi

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