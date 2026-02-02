Ritirato di latte in polvere per neonati | 5 bambini ricoverati e 40 denunce in Francia

In Francia, sono stati ritirati dal mercato diversi lotti di latte in polvere per neonati. Finora, cinque bambini sono finiti in ospedale e ci sono state 40 denunce di genitori preoccupati. Per cinque di loro, le autorità hanno confermato il collegamento tra il consumo di quel latte e i sintomi accusati. La situazione è sotto controllo, ma nelle prossime ore si aspetta una comunicazione ufficiale per chiarire i rischi e le misure da adottare.

In Francia maxi ritiro di latte in polvere per neonati.Per 5 degli 11 bambini finiti in ospedale è stato accertato il legame tra il consumo del latte artificiale e i sintomi. La causa potrebbe essere imputata alla tossina cereulide.

