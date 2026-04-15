L’Atletico Madrid trolla il Barcellona dopo la vittoria della Champions League | Adoriamo il profumo dell’erba appena tagliata al mattino

L’Atletico Madrid ha pubblicato un messaggio sui propri canali social rivolto al Barcellona, dopo la conquista della Champions League da parte dei catalani. Il post contiene la frase: “Adoriamo il profumo dell’erba appena tagliata al mattino”, come forma di scherzo nei confronti del rivale. La frase è stata accompagnata da un’immagine che raffigura un prato di calcio. La replica del Barcellona non si è fatta attendere.

2026-04-15 10:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Atletico Madrid non ha perso tempo a prendersi gioco del Barcellona dopo averlo eliminato dalla Champions League L’Atletico Madrid si è affrettato a trollare il Barcellona la mattina dopo aver battuto i catalani in un coinvolgente e controverso quarto di finale di Champions League. Il Barça ha vinto 2-1 quella sera, ma non è bastato per raggiungere la semifinale dopo la vittoria per 2-0 dell’Atleti al Camp Nou della scorsa settimana. Le tensioni intorno alla partita di ritorno sono aumentate quando il Barça ha presentato una richiesta informale alla UEFA affinché l’erba del Metropolitano fosse mantenuta ben al di sotto della lunghezza minima di 30 millimetri.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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