Champions League Atletico-Barcellona 1-2 | i madrileni passano grazie alla vittoria dell’andata

Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona per 2-1, confermando il risultato dell’andata e qualificandosi per le semifinali. La partita si è giocata in casa dei madrileni, che sono riusciti a mantenere il vantaggio accumulato nella gara precedente, impedendo ai catalani di completare la rimonta.

Il Barcellona fallisce l’obiettivo rimonta ed è l’Atletico ad accedere alle semifinali di Champions League. La formazione di Simeone cade in casa contro i blaugrana (1-2), ma avanza in virtù del successo per 2-0 dell’andata al Camp Nou. Il Barça spaventa i padroni di casa con Yamal (4') e Torres (24'), poi ci pensa Lookman ad accorciare le distanze (31'). Il Barça chiude in dieci uomini per l’espulsione di Garcia al 79'. I colchoneros affronteranno la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona. Forza Italia, Barelli: "Costa dovrà migliorare le performance del gruppo. Ho svolto questo lavoro con soddisfazione" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, Atletico-Barcellona 1-2: i madrileni passano grazie alla vittoria dell’andata LEWANDOWSKI dà la SPALLATA al campionato: Atletico Madrid-Barcellona 1-2 | La Liga | DAZN Highlights Risultati Champions League LIVE: passano Psg e Atletico Madrid, eliminate Barcellona e Liverpooldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Leggi anche: Barcellona-Atletico Madrid, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla