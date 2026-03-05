Genoa-Roma | trasferta vietata e settore ospiti chiuso

Alla vigilia di Genoa-Roma, la partita prevista per domani, è stato deciso di vietare la trasferta e di chiudere il settore ospiti. La decisione riguarda i tifosi ospiti e si applica alla zona dedicata ai supporter della Roma. La misura si inserisce in un quadro di restrizioni sulla gestione del pubblico e sulla vendita dei biglietti per questa partita.

Tra determinazioni ONMS, valutazioni CASMS e indicazioni di Prefettura e Questura, ecco perché al Ferraris cambiano vendita e accessi. Alla vigilia di Genoa Roma, oltre ai temi di campo, torna centrale il dossier relativo alla gestione del pubblico e alla vendita dei tagliandi. In queste ore, tra tifosi e canali informativi circolano espressioni come "trasferta vietata" e "settore ospiti chiuso", spesso impiegate come sinonimi. Nel linguaggio operativo delle autorità e nella prassi per le gare considerate sensibili, le due formule non sempre producono gli stessi effetti.

