Laterza violenta reazione dopo un controllo | 54enne finisce in carcere

Nella mattinata del 13 aprile, un controllo stradale a Laterza si è concluso con l’arresto di un uomo di 54 anni. Durante il fermo, l’uomo ha reagito in modo violento, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione si è protratta fino all’arresto, che ha portato l’uomo in carcere. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.

Tarantini Time Quotidiano Un controllo alla circolazione si trasforma in un episodio di violenza a Laterza, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato nella mattinata del 13 aprile. L’uomo, fermato dalla Polizia Locale nel corso di un servizio sul territorio, avrebbe perso il controllo subito dopo la contestazione di una violazione al Codice della Strada, reagendo con aggressività nei confronti degli operatori. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe scagliato contro gli agenti, rendendo necessario un intervento immediato per contenere la situazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, che hanno bloccato il 54enne e riportato la calma.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Laterza, violenta reazione dopo un controllo: 54enne finisce in carcere Notizie correlate Parma, uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne. «Omicidio dopo improvvisa reazione violenta»I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda... Inizia a sudare durante il controllo, giovane spacciatore finisce in carcereDopo aver trovato 15 grammi di hashish addosso al ragazzo, gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove sono stati trovati... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pugni e calci ai vigili dopo la multa: arrestato 54enne, due agenti feriti; Follia in Puglia: per un divieto di sosta ha aggredito gli agenti della Polizia Locale, arrestato a Laterza; Laterza, vigili urbani aggrediti durante un controllo: tre feriti. Laterza, vigili urbani aggrediti durante un controllo: tre feritiAggressione a Laterza contro tre agenti della polizia locale durante una multa per sosta vietata: arrestato un 54enne. pugliapress.org VAR CHECK IN CORSO Elisabetta Laterza - facebook.com facebook