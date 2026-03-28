Parma uccide il fidanzato a coltellate | arrestata 21enne Omicidio dopo improvvisa reazione violenta

A Parma, una donna di 21 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso il fidanzato con coltellate. L’arresto è stato disposto su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e arriva dopo che la donna ha confessato di aver reagito con violenza improvvisa. L’episodio si è verificato in una abitazione della zona, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

I carabinieri del nucleo investigativo di Parma, coordinati dalla Procura, hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, Brenda Alesandrina Fumagalli, cubana di 21 anni, indagata per l'omicidio volontario del compagno convivente Critopher Gaston Ogando, 28enne, di origini dominicane, morto il 5 marzo in ospedale, a seguito di una profonda ferita d'arma da taglio subita il giorno prima. La donna, interrogata, aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico. Ma le indagini dei carabinieri hanno smentito questa versione e il delitto è stato inquadrato come un atto scaturito da una improvvisa reazione violenta.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Parma, uccide il fidanzato a coltellate: arrestata 21enne. «Omicidio dopo improvvisa reazione violenta» Articoli correlati Arrestata una quinta persona per l’omicidio di Mohamed Elsayed, il 21enne ucciso a coltellate ad AbbiategrassoI carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato una quinta persona ritenuta responsabile dell'omicidio di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy... Parma, arrestata 21enne per aver ucciso il compagnoÈ stata arrestata Brenda Fumagalli, 21enne di origini cubane, per l’omicidio del suo compagno convivente Cristopher Gaston Ogando, 28enne di origini...