Inizia a sudare durante il controllo giovane spacciatore finisce in carcere

Durante un controllo di routine, un giovane di 22 anni di Genova ha mostrato segni di nervosismo, iniziando a sudare. Questa reazione ha portato gli agenti a perquisire la sua persona e il suo veicolo, trovando sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere, in attesa delle successive procedure giudiziarie.

Dopo aver trovato 15 grammi di hashish addosso al ragazzo, gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove sono stati trovati oltre quattro ettogrammi di cannabis La polizia ha arrestato un 22enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio 2026 due equipaggi hanno effettuato un controllo di veicoli e persone nell'area di via San Remo a Pra', spesso frequentata da soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti. Durante l'attività è stato fermato il 22enne, che è risultato subito molto nervoso, sudando copiosamente nonostante il freddo, e cercando scuse per andare via.

