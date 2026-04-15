L’uomo accusato dell’omicidio di Iryna Zarutska, una ragazza ucraina di 23 anni uccisa a coltellate su un treno a Charlotte il 22 agosto 2025, potrebbe tornare in libertà. La sua scarcerazione potrebbe avvenire se non si riprende completamente, poiché in quel caso non potrebbe essere condannato. La vicenda si sta sviluppando in ambito legale, con discussioni sulla sua condizione di salute e sulle conseguenze penali.

Potrebbe non avere mai giustizia la povera ragazza ucraina, Iryna Zarutska, 23 anni, uccisa a coltellate il 22 agosto 2025 su un treno a Charlotte (USA). A distanza di dieci mesi, l’afroamericano che la colpì alle spalle con un coltello, lasciandola in un lago di sangue, Decarlos Brown Jr., rischia di farla franca: i l processo a suo carico è fermo, dopo la perizia psichiatrica che ne ha sancito la sua condizione di infermità mentale. E tutto lascia presagire, in base alle leggi statunitensi, che se non dovesse recuperare le sue facoltà mentali dalla struttura psichiatrica nella quale è detenuto, potrebbe passsare direttamente alla libertà. Impunito.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’assassino di Iryna Zarutska potrebbe tornare libero. Se non guarisce, non può essere condannato

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Di solito non discuto fatti di cronaca nera o attualità, ma sono una donna e vivo da sola da anni, lontana dalla mia famiglia e mi muovo con i mezzi pubblici a ogni orario necessario e questa storia mi tocca particolarmente. Ricordate Iryna Zarutska Mi auguro x.com