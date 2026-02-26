Durante un evento pubblico, un ex presidente ha menzionato una giovane rifugiata ucraina, ricordandola in presenza della madre, visibilmente emozionata. Ha affermato che si cercherà di fare giustizia per il suo caso. Nel frattempo, alcuni politici di altri schieramenti non hanno partecipato all’evento, rimanendo seduti durante l’intervento. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori presenti nel luogo.

Donald Trump, nell’ultimo intervento al Congresso, ha ricordato la rifugiata ucraina 23enne Iryna Zarutska, uccisa dal malvivente DeCarlos Brown ad agosto del 2025. La giovane era stata accoltellata mentre era sul treno e, pochi giorni prima di morire, Charlie Kirk ne aveva parlato in uno dei suoi video. Il presidente americano ha commosso la mamma della ragazza, che era presente in aula al momento della commemorazione. «Signora Zarutska le prometto che faremo giustizia per la sua magnifica figlia, Irina», ha assicurato Trump, per poi aggiungere che la ragazza è stata aggredita mentre tornava a casa da un «mostro squilibrato, arrestato una decina di volte e rilasciato su cauzione, si è alzato e ha sferrato brutalmente una coltellata al collo» della ragazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Trump ricorda Iryna Zarutska davanti alla madre in lacrime: "Faremo giustizia". Ma i dem non si alzano (video)

