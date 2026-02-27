Trump ricorda Iryna Zarutska | Faremo giustizia La mamma in lacrime ma i dem non si alzano in piedi

Il presidente degli Stati Uniti ha ricordato Iryna Zarutska, la giovane rifugiata ucraina uccisa lo scorso agosto in un’aggressione su un treno a Charlotte, nella Carolina del Nord. Durante il suo intervento al Congresso, ha affermato che si farà giustizia. La madre della vittima era presente in sala e visibilmente commossa, mentre i membri del Partito Democratico non si sono alzati in piedi.

La giovane è stata uccisa ad agosto da un criminale con 14 precedenti. Il presidente: "Nessuno dimenticherà" Nel suo ultimo intervento al Congresso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricordato Iryna Zarutska, la giovane rifugiata ucraina uccisa lo scorso agosto durante un'aggressione su un treno a Charlotte, nella Carolina del Nord. La 23enne, che aveva lasciato il proprio Paese a causa della guerra, è stata colpita a morte mentre rientrava a casa. Nei giorni precedenti al decesso della ragazza, il caso era stato citato anche dall'attivista e commentatore politico Charlie Kirk in un suo video. L'autore dell'omicidio, DeCarlos Brown, non era certamente uno sconosciuto, anzi: tanti, tantissimi i precedenti penali, almeno quattordici.