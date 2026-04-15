L’assalto con le forbici | Supporto psicologico per le due dodicenni

Stamattina, tutta la classe di due ragazze di dodici anni si è riunita con la psicologa della scuola. Lo stesso avverrà nel pomeriggio, quando incontreranno i genitori degli studenti coinvolti nell’incidente avvenuto con le forbici. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha attirato l’attenzione della comunità locale. Le autorità stanno valutando eventuali misure per gestire la situazione e supportare i giovani coinvolti.

CASTELFRANCO (Pisa) Stamani tutta la classe incontrerà la psicologa della scuola. Lo stesso faranno nel pomeriggio i genitori di alunne e alunni. C’è bisogno di approfondire e riflettere. Quello che è successo nei giorni scorsi alla Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, nel Pisano, ha sconvolto tutti, il dirigente, i docenti, l’intera scolaresca: durante l’ora di educazione motoria, una 12enne ha ferito a colpi di forbici una compagna di classe come aveva visto fare in un film o in un video, forse intercettato sui social. Da quanto ricostruito le ha detto di accompagnarla in bagno per farle vedere una cosa, e l’ha colpita con le forbici portate da casa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’assalto con le forbici: "Supporto psicologico per le due dodicenni" Campagne di prevenzione, supporto psicologico e podcast contro le truffe agli anzianiL’intesa permetterà al Comune di Bergamo di accedere a un finanziamento di oltre 17. Crollo di Casoria, l'Asl Napoli 2 Nord attiva il supporto psicologico per le famiglie sgomberateI primi due incontri si sono già tenuti alla Biblioteca comunale di Casoria venerdì scorso e lunedì.