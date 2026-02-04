Crollo di Casoria l' Asl Napoli 2 Nord attiva il supporto psicologico per le famiglie sgomberate

L’Asl Napoli 2 Nord ha avviato un supporto psicologico per le famiglie colpite dal crollo di via Cavour a Casoria. I primi incontri si sono tenuti alla Biblioteca comunale, con sei persone che hanno già ricevuto assistenza. Dopo le sedute individuali, ora parte anche il lavoro di gruppo per aiutare chi ha vissuto un’esperienza difficile.

I primi due incontri si sono già tenuti alla Biblioteca comunale di Casoria venerdì scorso e lunedì. Intercettati i bisogni psicologici di 6 cittadini colpiti dal crollo di via Cavour del 23 gennaio, che dopo essere stati assistiti individualmente, saranno ora coinvolti in sedute di gruppo.

