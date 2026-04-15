L’ascolto che cura un nuovo servizio gratuito in 5a Circoscrizione a supporto sulle demenze
È stato avviato un nuovo servizio gratuito chiamato “L’ascolto che cura” nella quinta Circoscrizione, con l’obiettivo di fornire supporto alle famiglie che si occupano di persone affette da demenza. Il servizio si propone di essere un punto di riferimento sul territorio, offrendo un aiuto concreto a chi si confronta quotidianamente con questa condizione. La presenza di questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza alle famiglie coinvolte.
Offrire un nuovo punto di riferimento per le famiglie del territorio, attraverso l’attivazione di un servizio gratuito “L’ascolto che cura”, pensato per sostenere concretamente chi vive quotidianamente la complessità della demenza. Una nuova opportunità, patrocinata dalla 5a Circoscrizione.🔗 Leggi su Veronasera.it
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