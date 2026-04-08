Messina Beatrice Belfiore sfida la 5ª circoscrizione | ecco il piano

A Messina, una candidata è stata ufficialmente presentata come possibile presidente della quinta circoscrizione durante un evento organizzato dal movimento Sud chiama Nord. La presentazione si è svolta alla presenza di membri del movimento e rappresentanti locali. La candidata ha annunciato il suo impegno a portare avanti un progetto per la zona, senza ulteriori dettagli sul programma. La candidatura ha suscitato attenzione tra i presenti.

Beatrice Belfiore è stata presentata come candidata alla presidenza della quinta circoscrizione di Messina, in un evento organizzato dal movimento Sud chiama Nord. L’iniziativa si è svolta presso Villetta Matteotti, un luogo che oggi rappresenta un esempio di gestione condivisa poiché è stato restituito alla collettività e viene mantenuto dai residenti. In questo contesto, Federico Basile, che corre per la carica di sindaco con Sud chiama Nord, ha sottolineato come l’evento non sia una semplice formalità, ma il consolidamento di un cammino iniziato nel 2018. L’autonomia amministrativa come leva per i servizi. La strategia proposta da Federico Basile punta a dare alla Municipalità un ruolo più incisivo attraverso una programmazione basata su risultati concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Beatrice Belfiore sfida la 5ª circoscrizione: ecco il piano Leggi anche: Buche, al via la manutenzione di strade e marciapiedi nell'ottava circoscrizione: ecco come cambia la viabilità Iran sfida gli USA: no al piano in 15 punti, ecco le nuove condizioniL’Iran ha formalizzato la propria posizione nei confronti dei mediatori per interrompere le ostilità con Israele e Stati Uniti. Messina, presentata la candidatura alla presidenza della 5ª circoscrizione di Beatrice Belfiore (Sud chiama Nord)Oggi, nella quinta Municipalità, presentiamo lanciamo la candidatura alla presidenza di Beatrice Belfiore. Non è solo un momento formale, ma un passaggio importante per rafforzare un percorso iniziat ... strettoweb.com Municipalità a Messina, la sfida dei candidati presidenti I NOMIAmministrative. Sud chiama Nord li ha ufficializzati. Il centrodestra lo farà oggi. Nel centrosinistra manca qualche casella da Tempostretto.it ... msn.com