Valmadrera apre il Centro Ascolto Genitori | supporto gratuito per le famiglie in difficoltà

Da mercoledì 11 febbraio, i genitori di Valmadrera e dei comuni vicini possono contare su un nuovo supporto gratuito. È stato infatti aperto il Centro Ascolto Genitori, dove le famiglie in difficoltà troveranno un aiuto concreto per affrontare conflitti con i figli, problemi di uso eccessivo del cellulare o tensioni domestiche. Un punto di riferimento che punta a offrire ascolto e sostegno senza costi.

Conflitti con i figli, uso eccessivo del cellulare, tensioni familiari: da mercoledì 11 febbraio i genitori di Valmadrera e dei comuni limitrofi avranno a disposizione un nuovo punto di riferimento gratuito. Nasce il Centro Ascolto Genitori, uno spazio professionale dove trovare ascolto.

