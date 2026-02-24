Incontro con Simonetta Corrado e il suo nuovo libro | Il sale nel caffè

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga “Sul tavolo non c’era mai stato nulla di scottante, a parte la minestra. Stavamo male così bene, noi due”. Con Il Sale nel caffè Nove storie maleducate, Simonetta Corrado punta uno sguardo acuto sulla cosiddetta normalità e ne rivela le crepe. Dopo Donne Private, Presente e Il Signor B., l’autrice torna a esplorare i chiaroscuri dell’animo umano con una scrittura lieve, esatta e irriverente. Tra compleanni con delitto, aspiranti orfani, adulteri traditi e figure solo apparentemente rassicuranti, prende forma un teatro umano feroce e irresistibile in nove racconti popolati da “mostri formato famiglia”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

L’incontro con i tifosi sabato in via Finzi. Il ’Pampa’ Sosa presenta il suo libro ’L’ultimo dieci’ si raccontaSabato in via Finzi, il Pampa Sosa incontra i tifosi per presentare il suo libro ’L’ultimo dieci’.

Leggi anche: Matteo Saudino ad Arona con il suo nuovo libro "Anime fragili"