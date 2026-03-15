In ricordo di Vito Ditano | la leggenda del ciclocross rivive nel libro Non ci credo

Vito Ditano, ciclista pugliese, è ricordato per i due titoli mondiali e i sei titoli italiani nel ciclocross. La sua carriera si è contraddistinta per impegno e abilità, rendendolo una figura di rilievo nel panorama sportivo. La sua storia viene ora rivissuta nel libro “Non ci credo”, che ripercorre la sua vita e le sue imprese nel mondo del ciclocross.

Il nome di Vito Ditano è inciso nella storia del ciclocross mondiale e nel cuore della sua comunità. Due titoli iridati, sei titoli italiani e una carriera costruita con talento, sacrificio e passione hanno reso il ciclista pugliese una delle figure più rappresentative di questo sport. Domenica 22 marzo alle ore 16:30, Fasano ricorderà il suo campione con la presentazione del libro “Non ci credo. La leggenda di Vito Ditano” di Mimmo Ciaccia. Il libro racconta non solo le imprese sportive del campione, ma anche il percorso umano fatto di sacrificio, passione e appartenenza alla propria terra. La biografia restituisce infatti il ritratto di un atleta che ha saputo trasformare la fatica dello sport in un esempio di determinazione e riscatto sociale, capace di coinvolgere un’intera comunità tra Fasano, Pezze di Greco e la Puglia ciclistica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Michael: la leggenda del Re del Pop rivive nei quattro nuovi poster italianiLa macchina promozionale di Michael, l’attesissimo biopic dedicato a Michael Jackson, entra nel vivo.