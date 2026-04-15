L’arte sfida la crisi | il trittico che spiega lo Stretto di Hormuz

L’instabilità nella regione dello Stretto di Hormuz ha causato una reazione immediata sui mercati energetici globali. La situazione ha portato l’attenzione internazionale su una delle aree più sensibili dal punto di vista geopolitico. Le tensioni in questa zona, considerata cruciale per il transito di petrolio e gas, continuano a influenzare le dinamiche di approvvigionamento e i prezzi delle risorse energetiche.

L’instabilità che investe lo Stretto di Hormuz ha generato un riflesso immediato sui mercati energetici mondiali, spingendo l’attenzione internazionale verso uno dei nodi più fragili del sistema geopolitico. A Caltanissetta, questa tensione globale trova una traduzione inaspettata ma profonda attraverso il progetto artistico Lo Stretto di Hormuz – Geopolitica del Flusso, ideato da Francesco Guadagnuolo. L’opera non si limita a una ricerca estetica, ma agisce come un dispositivo narrativo per interpretare le interdipendenze tra Iran, Paesi del Golfo, Stati Uniti, Europa e Cina, trasformando una crisi regionale in un momento di analisi sulle connessioni globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’arte sfida la crisi: il trittico che spiega lo Stretto di Hormuz Meloni sfida l’instabilità: piano per la pace e lo Stretto di HormuzQuesta mattina, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 9:56, la premier Meloni ha presentato alla Camera i punti salienti dell’azione del governo,... Trump sfida la Nato: ultimatum militare per lo Stretto di HormuzDonald Trump ha lanciato una sfida aperta all’Alleanza Atlantica per ottenere un intervento militare nello Stretto di Hormuz, criticando duramente...