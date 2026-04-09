Meloni sfida l’instabilità | piano per la pace e lo Stretto di Hormuz

Questa mattina, alle 9:56, la premier ha illustrato in Parlamento le linee guida del governo, concentrandosi sulle tensioni in Medio Oriente e sulla sicurezza dei traffici marittimi nello Stretto di Hormuz. Il discorso ha toccato le sfide legate alla stabilità regionale e alle questioni di sicurezza che coinvolgono le rotte strategiche. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali accordi o decisioni future.

Questa mattina, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 9:56, la premier Meloni ha presentato alla Camera i punti salienti dell’azione del governo, affrontando prima di tutto le delicate questioni geopolitiche legate all’instabilità in Medio Oriente e la necessità di una stabilità nei flussi marittimi. La linea tracciata dal capo del governo punta verso una cessazione definitiva delle ostilità, estendendo il raggio d’azione anche al Libano e fermando gli attacchi diretti ai paesi situati nella regione del Golfo. Il cuore della strategia diplomatica italiana si concentra sulla gestione della fragile tregua di quindici giorni che vede contrapposti gli Stati Uniti e l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sfida l’instabilità: piano per la pace e lo Stretto di Hormuz Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’“Alla fine dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz per garantire stabilità al mercato – afferma Starmer -. Due settimane di tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Trump parla di “vittoria totale degli Usa”, ma accetta di discutere il piano di pace preparato da TeheranQuando nessuno ci credeva più, con la scadenza dell’ultimatum ormai a un passo, è arrivato l’annuncio di Donald Trump sul raggiungimento di un... Temi più discussi: Meloni, missione in Qatar: A tutela delle famiglie. Pressing su Hormuz, i report riservati: L’Italia ha 7 mesi di autosufficienza; Meloni: Nel Golfo per difendere gli interessi della Nazione VIDEO; Meloni nel Golfo: No visita simbolica, si decide nostra sicurezza e futuro economico; Meloni dopo il blitz nel Golfo: Urgente riaprire Hormuz. Meloni, con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili(ANSA) - ROMA, 09 APR - Serve il 'pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna ... notizie.tiscali.it Meloni: no dimissioni o rimpasto Governo | Alleati agli USA, mai subalterni: extradazi Hormuz grave chocVideo informativa Giorgia Meloni alle Camere: tutti i temi sul Governo (che rimane in carica fino al 2027) e sulla crisi tra Iran, Israele e Hormuz ... ilsussidiario.net Dallo stretto di Hormuz non si passa ancora x.com Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le petroliere a cambiare rotta. Questa decisione è una conseguenza dei raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma infat - facebook.com facebook