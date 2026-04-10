L’ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente richiesto un intervento militare dell’Alleanza Atlantica nello Stretto di Hormuz, criticando l’assenza di azioni concrete da parte dei paesi europei dopo un incontro a Washington con il segretario generale dell’alleanza. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sui timori riguardanti la sicurezza delle rotte energetiche nella regione. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte degli europei in risposta a questa richiesta.

Donald Trump ha lanciato una sfida aperta all’Alleanza Atlantica per ottenere un intervento militare nello Stretto di Hormuz, criticando duramente l’inerzia dei partner europei dopo l’incontro avvenuto a Washington con il segretario generale Mark Rutte. Mentre la Casa Bianca preme per una risposta decisa alla crisi che coinvolge il Kuwait, i leader europei, guidati da Meloni e dal cancelliere tedesco Merz, cercano di mediare per subordinare ogni azione diretta al raggiungimento di un cessate il fuoco. La pressione di Washington contro la cautela europea. Il clima si è fatto elettrico nel post-incontro tra la presidenza americana e la dirigenza della Nato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump sfida la Nato: ultimatum militare per lo Stretto di Hormuz

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Geo-Political Analysis | 05APR26 | Exclusive Media Cell Pakistan | 11

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