L' arcivescovo Delpini | Mi spiace che gli americani debbano vergognarsi del loro presidente

Da milanotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arcivescovo di Milano ha commentato recentemente la discussione che ha visto coinvolti il presidente degli Stati Uniti e il Papa. In un suo intervento, ha espresso dispiacere per il fatto che gli americani possano sentirsi imbarazzati a causa delle azioni del loro leader. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle reazioni internazionali alle scelte politiche e ai comportamenti pubblici del presidente statunitense.

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è intervenuto nelle scorse ore sulla polemica che coinvolge il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV. A margine di un evento all'università Cattolica, Delpini ha espresso un giudizio netto nei confronti del leader americano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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