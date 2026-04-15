L' arcivescovo Delpini | Mi spiace che gli americani debbano vergognarsi del loro presidente

L'arcivescovo di Milano ha commentato recentemente la discussione che ha visto coinvolti il presidente degli Stati Uniti e il Papa. In un suo intervento, ha espresso dispiacere per il fatto che gli americani possano sentirsi imbarazzati a causa delle azioni del loro leader. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle reazioni internazionali alle scelte politiche e ai comportamenti pubblici del presidente statunitense.

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è intervenuto nelle scorse ore sulla polemica che coinvolge il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV. A margine di un evento all'università Cattolica, Delpini ha espresso un giudizio netto nei confronti del leader americano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Monsignor Mario Delpini e Donald Trump: "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente"Milano, 14 aprile 2026 - "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente". Leggi anche: La diocesi vicina a Papa Leone: "Spiace per il popolo americano. Presidente di cui vergognarsi" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Come costruire comunità secondo l’arcivescovo Delpini e la pastora battista Arcidiacono: Smettere di lamentarsi e osare le relazioni; L'arcivescovo Delpini: Mi dispiace per il popolo Usa che deve vergognarsi del suo presidente; Delpini: C’è bisogno di donne che dicano la verità di una vita nuova sempre possibile; Scontro Trump-Vaticano, l'Arcivescovo di Milano senza freni parla di educazione e vergogna. L'arcivescovo Delpini: Mi spiace che gli americani debbano vergognarsi del loro presidenteL’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è intervenuto nelle scorse ore sulla polemica che coinvolge il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV. A margine di un evento all' ... milanotoday.it Delpini: «Mi spiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente»L’intervento dell’arcivescovo di MIlano dopo gli attacchi di Donald Trump a papa Leone XIV. A Como il cardinal Cantoni rimanda alla nota della Cei in cui si esprime piena vicinanza al Santo Padre «che ... laprovinciadicomo.it L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini commenta gli attacchi di Trump al Papa: "Dispiace per il popolo americano che debba vergognarsi del suo presidente". #radiolombardia #noncifermiamomai #Trump Articolo nei commenti - facebook.com facebook Delpini su Trump e gli attacchi al Papa: «Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente» x.com