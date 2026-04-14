Il 14 aprile 2026, un comunicato ha riportato le parole di un alto prelato che ha espresso rammarico per la situazione politica negli Stati Uniti, rivolgendosi direttamente al popolo americano e commentando il comportamento del suo presidente. La dichiarazione è stata resa nota in un contesto pubblico a Milano e ha attirato l’attenzione dei media italiani. La frase, senza ulteriori dettagli, si concentra sulla critica rivolta alla figura presidenziale del paese.

Milano, 14 aprile 2026 - "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente ". Milano 17042025 Rito Lavanda dei Piedi con Mario Delpini foto Paolo Salmoirago Più chiaro di così monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, non poteva essere sulla polemica esplosa dopo gli attacchi di Donald Trump al Santo Padre, intervenendo a margine di un evento all'Università Cattolica La dichiarazione su Teheran. Il giudizio è netto nei contenuti, ma pronunciato con il tono asciutto di chi non vuole alimentare ulteriormente lo scontro: "Mi sembra una cosa così poco educata oltretutto", osserva Delpini, che poi, interrogato anche sulla solidarietà iraniana al Pontefice ridimensiona la vicenda, inserendo le dichiarazioni di Teheran nel valzer politico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monsignor Mario Delpini e Donald Trump: "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente"

Donald Trump sarà il primo presidente della storia a firmare il dollaro americanoIn arrivo, l’ultima mossa ad effetto dell’amministrazione Trump: il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che sarà sua la firma su tutte le nuove...

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Temi più discussi: Delpini: C’è bisogno di donne che dicano la verità di una vita nuova sempre possibile; Come costruire comunità secondo l’arcivescovo Delpini e la pastora battista Arcidiacono: Smettere di lamentarsi e osare le relazioni; Pasqua, pontificale e veglia in Duomo: l’attualità nelle omelie dell’arcivescovo Delpini; Domenica 5 aprile 2026 | Mons Mario Delpini commenta il Vangelo del giorno di Pasqua.

Monsignor Mario Delpini e Donald Trump: Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidenteSullo sfondo c'è lo scontro apertosi negli ultimi giorni tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV, dopo le critiche del Pontefice sulla guerra con l'Iran e la successiva ... ilgiorno.it

Venerdì Santo: mons. Delpini (Milano), la storia umana è assurda ma c’è un morire che chiama alla vita anche i mortiBisogna riconoscere che la storia umana è assurda. Niente ha senso. Niente è come dovrebbe essere. Gli uomini sono impazziti e commettono pazzie. Parte da questa constatazione mons. Mario Delpini, a ... agensir.it

#EVOLUTIO: l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in visita alla mostra promossa da #webuild, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Accolto da Pietro Salini, CEO webuild, l'Arcivescovo ha sottolineato come la realiz - facebook.com facebook

#Infrastrutture al servizio del bene comune e del #progresso umano: oggi l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in visita alla mostra #EVOLUTIO promossa da #webuild presso il @Museoscienza. Accolto da @pietrosalini - CEO webuild - l'Arcivesc x.com