Entra nello spogliatoio allagato e trova il borsone sotto la doccia | la triste scoperta dell’arbitro a fine match | Domeniche Bestiali

Al termine di una partita, un arbitro entra nello spogliatoio allagato e scopre il suo borsone sotto la doccia, un episodio che desta sorpresa e riflessione. Le Domeniche Bestiali, infatti, sono eventi che rivelano come anche situazioni ordinarie possano trasformarsi in momenti inaspettati, simili a semplici lezioni di scienze o anatomia, che ci invitano a osservare i cambiamenti e le sorprese della quotidianità.

Le Domeniche Bestiali sono semplici, come una lezione di scienze alle scuole elementari per studiare i cambiamenti di stato, solido, liquido e gassoso, o come una delle prime lezioni di anatomia per studiare le parti del corpo. Perciò anche le manifestazioni più grandi e importanti che si allontanano da arzigogoli e lustrini sono da apprezzare: come la nostra amata Coppa d'Africa che dobbiamo salutare per due anni, o come la new entry Coppa d'Asia Under 23, ma anche le serie minori inglesi. Perché quello che stiamo cercando di dire è che se noi possiamo cambiare le domeniche bestiali, le domeniche bestiali possono cambiare il mondo.

