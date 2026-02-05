Il portiere si ferma improvvisamente e corre verso il bagno, lasciando il pallone in campo. L’arbitro, vedendo la scena, decide di sospendere la partita, tra le risate dei presenti. La situazione si risolve con una sospensione momentanea, senza troppi giri di parole, e i giocatori riprendono il gioco poco dopo.

“ Impedimento oggettivo ”, lungi da noi invocare il burocratese dell’elite pallonara per il mondo sostanzioso e sostanziale delle Domeniche Bestiali. Tuttavia solo come concetto l’impedimento oggettivo diventa parte integrante di questo mondo: ad esempio, se c’è da andare in bagno e bisogna lasciare il proprio posto in campo.e viceversa, perché sì, nelle Domeniche Bestiali c’è sempre un viceversa. Oppure, metti che correndo sulla tua fascia di competenza ti ritrovi un bidone dell’immondizia, o uno step on foot .anche quando sei l’arbitro: ecco che gli impedimenti oggettivi si palesano aggiungendo bestialità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il portiere deve correre al bagno: l’arbitro mosso a compassione sospende la partita, tra le risate | Domeniche Bestiali

