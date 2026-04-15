L’Aquila punta sul futuro | l’IA guida la Capitale della Cultura 2026

L’Aquila ha ufficialmente approvato il progetto AI-QUILA, un piano che mira a integrare l’intelligenza artificiale con le attività culturali e sociali della città. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che ha dato il via libera a questa iniziativa strategica. La città si prepara così a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per il suo futuro come Capitale della Cultura 2026.

La Giunta di L’Aquila ha dato il via libera ufficiale al progetto strategico denominato AI-QUILA, un’iniziativa che punta a integrare l’intelligenza artificiale con le dinamiche culturali e sociali del territorio. Il piano, promosso dalla Fondazione Magna Carta, si inserisce nel più ampio programma che vede la città protagonista come Capitale italiana della Cultura 2026, mirando a trasformare la tecnologia in un motore per lo sviluppo delle comunità locali. L’intervento non si limiterà ai confini del capoluogo, ma si estenderà in modo capillare a tutto il cratere sismico, cercando di superare le frammentazioni geografiche attraverso l’uso di strumenti digitali avanzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila punta sul futuro: l’IA guida la Capitale della Cultura 2026 Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses L’Aquila 2026: 10 eventi per la Capitale della CulturaL’Aquila si prepara a ospitare dieci appuntamenti chiave nel 2026, anno in cui la città assume il ruolo di Capitale italiana della Cultura. L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Giuli: "Ha vocazione eminente di rigenerazione culturale" – Il video(Agenzia Vista) L'Aquila, 17 gennaio 2026 Dalla ricostruzione alla ribalta nazionale: L’Aquila è Capitale italiana della Cultura 2026.