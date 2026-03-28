L’Aquila 2026 | 10 eventi per la Capitale della Cultura

L’Aquila si appresta a vivere un 2026 ricco di eventi, con dieci appuntamenti programmati nel corso dell’anno. La città si prepara a essere riconosciuta come Capitale italiana della Cultura, un ruolo che le spetta ufficialmente nel 2026. La pianificazione include iniziative e manifestazioni che coinvolgeranno diverse aree culturali e artistiche.

L’Aquila si prepara a ospitare dieci appuntamenti chiave nel 2026, anno in cui la città assume il ruolo di Capitale italiana della Cultura. L’iniziativa parte il 10 aprile con un incontro internazionale a Bruxelles e si conclude a novembre con una riunione nazionale sul diritto allo studio. A guidare questo calendario è l’Adsu, che punta a rafforzare il benessere e la socialità degli studenti universitari. Il programma non si limita alla semplice celebrazione culturale, ma integra sport, formazione artistica e servizi essenziali per la comunità studentesca. La presidente Marica Schiavone sottolinea come l’obiettivo sia investire nella crescita personale degli iscritti all’Università, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio Alfredo Casella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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